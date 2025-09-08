Plus belle la vie spoiler : Louisa provoque un drame ! (9 septembre 2025)



Louisa va provoquer un drame au lycée Saint-Côme demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 9 septembre 2025, Louisa va accepter d’enfermer à son tour un autre élève pour le bizuter… Mais ça ne va pas du tout se passer comme elle le pensait.











Louisa, poussée par Ludovic et sa bande, a donné rendez-vous à Corentin en fin de journée. Elle l’emmène dans le couloir de l’aile abandonnée pour l’enfermer à son tour… Corentin, réfractaire, commence par la suivre avant de se rétracter. Il refuse de se laisser enfermer et ne veut plus avancer.

Louisa s’emporte contre Corentin. Elle s’énerve et lui dit qu’il n’a pas le choix : elle le menace en lui disant que sa vie va devenir un enfer. Corentin refuse, elle lui fait peur, il recule et tombe en arrière… Sa tête heurte une pierre ! Louisa est terrifiée face à Corentin, inconscient…



