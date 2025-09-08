Ça commence aujourd’hui du 8 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 8 septembre 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Brad Pitt, David Hallyday, Patrick Bruel : une fausse célébrité les a manipulées ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 8 septembre 2025 à 13h55 « Brad Pitt, David Hallyday, Patrick Bruel : une fausse célébrité les a manipulées » (inédit)

En 2022, alors que Nathalie traversait une période de solitude, elle a été approchée par l’assistante de Patrick Bruel, qui lui proposait un abonnement destiné aux fans. Inconditionnelle admiratrice, elle n’a d’abord rien soupçonné. Mais en communiquant directement avec un imposteur se faisant passer pour Patrick Bruel, celui-ci a invoqué des difficultés personnelles, poussant Nathalie à lui remettre la totalité de ses économies…

Et à 15h05 : « Agressions et violences sexuelles au sein de l’armée française » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille Manon, Ninon et Mélanie, trois jeunes femmes qui avaient rejoint l’armée pour servir leur pays. Elles en sont sorties profondément marquées, victimes de harcèlement et de violences sexuelles. Avec courage, elles ont accepté de témoigner pour briser le silence qui entoure cette institution.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 8 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.