« Le pensionnat de la honte » : votre téléfilm inédit ce 11 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Le pensionnat de la honte » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 11 septembre 2025 – C'est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1, il s'intitule « Le pensionnat de la honte ».


A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.

« Le pensionnat de la honte » : l’histoire, le casting

Frankie, une adolescente placée en famille d’accueil, décroche une bourse qui lui ouvre les portes d’un prestigieux internat en Suisse. Mais ce qui devait être une opportunité rêvée se transforme vite en cauchemar lorsqu’une élève est retrouvée assassinée. Rapidement désignée comme principale suspecte, Frankie doit lutter pour prouver son innocence tout en évoluant dans un milieu où chacun semble dissimuler de dangereux secrets.


Avec : Hannah Galway (Francesca « Frankie » Logan), Nicole Amber Farrugia (Jacqueline Brenet), Christina Cox (Miss Ainsworth), Ksenia Daniela Kharlamova (Annabelle Volkov)

Et à 16h, « L’internat de la honte » (rediffusion)

Kayla Adams, adolescente en quête d’elle-même et rejetée par son entourage, peine à trouver sa place. Amanda Scheff, de son côté, est une rebelle déterminée à ne se soumettre à personne. Le destin les conduit toutes deux à l’Institut pour jeunes filles Appaloosa, dirigé d’une main de fer par Madame Connie. Derrière la façade d’un établissement censé remettre les pensionnaires sur le droit chemin, se cache un univers marqué par la cruauté et les sévices… et leur séjour va rapidement tourner à l’épreuve.

Avec : Kelcey Mawema (Kayla Adams), Morgan Taylor Campbell (Amanda Scheff), Camryn Manheim (Miss Connie), Sydney Scotia (Maggie)

