Plus belle la vie spoiler : Idriss bouleversé, un squelette retrouvé à Saint-Côme (12 septembre 2025)

Idriss n’est pas au bout de ses surprises dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, demain, dans l’épisode du vendredi 12 septembre 2025, grâce à l’article de Jules, la police réussit à obtenir une commission rogatoire pour aller perquisitionner au lycée Saint-Côme.











Idriss s’y rend accompagné de Jean-Paul, et de la police scientifique. Dans la cour, Idriss interpelle sa soeur pour récupérer la clé de l’aile abandonnée. Elle lui ment les yeux dans les yeux en affirmant ne pas avoir cette clé. Face à la détermination de la police, Constance n’a pas d’autre choix que de leur remettre un double…

Dans l’aile abandonnée, Idriss oriente les recherches vers l’ancien trou dont lui a parlé Léa et qui a été rebouché. Charlotte le passe au détecteur et fait une terrible annonce : il y a certainement un squelette dessous ! Idriss est bouleversé, il comprend qu’il y a de grandes chances qu’il s’agisse de sa soeur, Inès.



Face à la détresse d’Idriss, Jean-Paul l’accompagne à l’extérieur le temps du travail de la scientifique. Il confie que pendant ces vingts dernières années, il a toujours gardé espoir de retrouver Inès vivante… Charlotte les interrompt. Ils ont bien retrouvé un squelette et une veste en jean avec le nom de la victime…