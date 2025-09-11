Les 12 coups de midi du 11 septembre : Patrice continue, découvrez qui est derrière l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 11 septembre 2025, 3ème victoire de Patrice – Troisième victoire ce Patrice ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a encore une fois buté sur une question du Coup de Maître, remportant 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 11 septembre, une amphore sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle de Patrice s’élève ainsi à 6.500 euros de gains en 3 victoires. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais 4 indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, un masque africain, et une amphore.

Rappelons qu’on peut déjà vous dire qu’un taureau devrait prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+