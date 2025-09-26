Léa Salamé confond Henri Guaino et Claude Guéant en direct au 20h : nouvelle bourde qui fait réagir

Par /

Publicité

Décidément, Léa Salamé enchaîne les maladresses depuis son arrivée à la tête du 20h de France 2. Après avoir fait polémique il y a quelques jours face à Marion Cotillard, la journaliste a de nouveau défrayé la chronique hier soir, en direct, lors de son interview d’Henri Guaino.


Léa Salamé confond Henri Guaino et Claude Guéant en direct au 20h : nouvelle bourde qui fait réagir
Capture FTV


Publicité

Alors qu’elle lançait ses questions à l’ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Léa Salamé s’est emmêlé les pinceaux et l’a appelé… « Claude Guéant ». Une confusion immédiate relevée par l’invité : « Ça tombe bien, ce n’est pas moi », a-t-il lâché, visiblement surpris.

Un brin décontenancée, la présentatrice s’est aussitôt reprise : « Oh pardon ! Henri Guaino, pardonnez-moi », a-t-elle rectifié, non sans gêne.

La séquence, brève mais marquante, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où les internautes n’ont pas manqué de commenter ce nouveau dérapage en direct. Entre moqueries, critiques et messages de soutien, l’extrait a enflammé X (ex-Twitter).


Publicité

Avec cette nouvelle bévue, Léa Salamé continue malgré elle de faire parler de son JT, où ses prestations sont scrutées à la loupe depuis la rentrée.

VIDÉO la nouvelle erreur de Léa Salamé

A LIRE AUSSI
Ça commence aujourd’hui du 26 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
Ça commence aujourd’hui du 26 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
« Simon Coleman » du 26 septembre : vos épisodes inédits ce soir sur France 2
« Simon Coleman » du 26 septembre : vos épisodes inédits ce soir sur France 2
N’oubliez pas les paroles du 25 septembre : Raffaella proche d’un cap
N'oubliez pas les paroles du 25 septembre : Raffaella proche d'un cap
Ça commence aujourd’hui du 25 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
Ça commence aujourd’hui du 25 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut