Mask Singer : qui se cache sous l’Agneau ? Tous les indices



Publicité





Mask Singer saison 8 tous les indices sur l’Agneau – A quelques heures du prime 3 de la saison 8 de « Mask Singer », vous êtes impatient de savoir qui se cache sous l’Agneau ? On vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Publicité





Mask Singer saison 8 : quelle star sous l’Agneau ?

Ce personnage a déjà conquis les téléspectateurs de Mask Singer avec son allure aussi attendrissante que malicieuse. Vêtu d’une robe rose à carreaux, d’un large nœud assorti et doté d’immenses yeux brillants, l’Agneau incarne la douceur et l’innocence. Ses bras laineux rappellent le côté moelleux d’un véritable agneau, tandis que les détails girly – rubans, jupe évasée, style rétro – apportent une touche de fantaisie et de tendresse. Un costume qui séduit d’emblée par son charme enfantin, mais qui cache forcément une personnalité bien affirmée.

Chez Stars-Actu, nous pensons que derrière ce joli costume se cache l’actrice et réalisatrice Reem Kherici.



Publicité





Récapitulatif des indices :

– le cinéma c’est son truc, devant et derrière la caméra

– son parcours à l’écran a commencé comme une conte de fées

– une comédie romantique

– elle est incollable sur le comédien qui a joué « Le magnifique » (Jean-Paul Belmondo)

– Muriel Robin et Vincent Dedienne

– elle a passé beaucoup de temps à se faire maquiller, parfois seule et parfois accompagnée

– tournée

– elle déteste la solitude et est fusionnelle avec sa famille

– un pharaon

Propositions des enquêteurs : Camille Chamoux, Camille Lou, Laam, Sofia Essaïdi, Salomé Lellouche, Claire Keim

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer l’Agneau ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 26 septembre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.