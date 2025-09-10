Les 12 coups de midi du 10 septembre : Patrice continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 10 septembre 2025, 2ème victoire de Patrice – Patrice a signé une seconde victoire ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître, remportant 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 10 septembre, une amphore sur l’étoile mystérieuse

Patrice totalise ainsi 6.000 euros de gains en 2 victoires. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : une amphore. Il s’ajoute aux précédents : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, et un masque africain.

Rappelons qu’on peut déjà vous dire qu’un taureau devrait prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 10 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+