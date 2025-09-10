Demain Nous Appartient du 10 septembre : Roxane poignardée, Samuel opéré d’urgence (résumé + vidéo épisode 2028 en avance)



Demain nous appartient du 10 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2028 de DNA – Les choses vont mal tourner pour Roxane ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Aaron découvre que Roxane a été poignardée !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 10 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2028

Alerté de la disparition de Karim, Victor et Nina, Martin lance une opération de sauvetage. Les pompiers expliquent qu’ils ne peuvent pas atteindre le parking directement mais cherchent un moyen de percer sans faire tomber le bâtiment. Nina passe en premier, suivie de Karim, tandis que Victor décide de se sacrifier. La porte cède, l’eau emporte Victor mais il survit en tombant dans le canal.

Au Spoon, Bart et Audrey distribuent à manger aux blessés, aidés par Florent, que Bart avait sauvé. À l’hôpital, Marianne rassure Diego et les Perraud sur l’état de Maud et officialise sa relation avec Sébastien.



Violette confie à Bastien avoir vu Jordan et Judith proches. Elle ignore ses appels tandis que Bastien raconte que Lilou l’a embrassé.

Victoire surprend une femme inconnue, Magalie, au chevet de Roxane… Plus tard, Aaron annonce à Sara qu’il a fait une découverte choc : Roxane a été poignardée !

Dans les décombres, Aurore continue de chercher William, mais il est introuvable. Damien lui conseille de vérifier à l’hôpital de Montpellier. Aaron opère Samuel, qui est ensuite rejoint par Ellie. Noor découvre une lettre tombée du casier de Samuel et la montre à Soraya, qui hésite à en informer Victoire…

VIDÉO Demain nous appartient du 10 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.