Ça commence aujourd’hui du 10 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 10 septembre 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Une amitié toxique… ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 10 septembre 2025 à 13h55 « Une amitié toxique… » (inédit)

C’est sur son lieu de travail qu’Audrey a ressenti un véritable coup de foudre amical pour une femme qui est rapidement devenue la maman qu’elle n’avait jamais eue. En quelques semaines seulement, elle s’est naturellement intégrée dans sa vie. Audrey admirait cette femme au point de ne plus voir le monde autrement qu’à travers elle.

Et à 15h05 : « Ados en fugue : l’attente insoutenable des parents » (rediffusion)

Sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert reçoit trois invitées ayant connu, chacune à leur manière, l’angoisse de la fugue à l’adolescence. Mireille est venue lancer un appel à l’aide après la disparition de sa fille Alysson, fugueuse depuis la nuit du 14 au 15 novembre dernier, et craint qu’à 15 ans elle soit sous emprise. Manon, elle, a enchaîné les fugues de ses 13 à 17 ans, d’abord brèves, puis de plus en plus longues, et n’a trouvé la stabilité qu’en rencontrant son conjoint et futur père de ses enfants. Quant à Marion, à 16 ans, elle a fugué plus d’une semaine pour suivre une amie, se retrouvant avec un groupe de sans-abris et confrontée aux bagarres de territoires, vols de chiens et consommation de drogue.



