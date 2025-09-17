Les 12 coups de midi du 17 septembre : Zakia perd pied, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Par /

Les 12 coups de midi du 17 septembre 2025, 5ème victoire de Zakia – Zakia a signé une victoire sans briller ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, elle n’a pas gagné le moindre euro aujourd’hui avec 3 erreurs lors du Coup de Maître.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 17 septembre, plus que 15 cases sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle de Zakia reste donc inchangée à 21.600 euros. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a 7 indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, un masque africain, une amphore, un bloc de pierre, une colombe, et un taureau. Elle devrait être entièrement dévoilée en fin de semaine.

Rappelons qu’il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait. Et la colombe pour son dessin de « la colombe de la paix ».

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve, Harrison Ford, Soprano


Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

