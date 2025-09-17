« Noyée dans ses mensonges : l’histoire vraie de Sherri Papini » : votre téléfilm inédit ce 17 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Noyée dans ses mensonges : l'histoire vraie de Sherri Papini » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 17 septembre 2025 – C'est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1, il s'intitule « Noyée dans ses mensonges : l'histoire vraie de Sherri Papini ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Noyée dans ses mensonges : l’histoire vraie de Sherri Papini » : l’histoire, le casting

Sherri Papini semble mener une vie heureuse. Mère au foyer, elle consacre son temps à ses enfants tandis que son mari, Keith, s’efforce de subvenir aux besoins de la famille. Un jour, Sherri part courir, mais à son retour, Keith constate avec inquiétude qu’elle n’est pas rentrée. Inquiet, il contacte rapidement la police. La disparition de Sherri attire alors l’attention des médias et devient une affaire très médiatisée. Quelques semaines plus tard, Sherri réapparaît en affirmant avoir été enlevée. Cependant, sa version des événements, décrivant un véritable calvaire, suscite rapidement le doute au sein de la police et de sa famille.



Avec : Jaime King (Sherri Papini), Matt Hamilton (Keith Papini), Josh Collins (Chris), Lossen Chambers (La détective Molly Rowlands)

Et à 16h, « Maman disparue : L’histoire vraie de Jennifer Dulos » (rediffusion)

À 35 ans, Jennifer Farber Dulos, écrivain en panne d’inspiration, quitte New York et sa meilleure amie Audrey pour s’installer dans le Colorado. Là, elle rencontre Fotis, un séduisant skieur nautique professionnel de passage. Lorsqu’elle retourne à New York, leurs chemins se croisent à nouveau, et ce qui semblait n’être qu’une aventure sans lendemain se transforme en véritable histoire d’amour. Malgré la méfiance de son entourage, Jennifer s’engage pleinement dans cette relation, épouse Fotis un an plus tard et donne naissance à cinq enfants. Mais Fotis se révèle être un mari et un père loin d’être exemplaire : souvent absent, méprisant, infidèle et violent, il multiplie les conflits avec Jennifer. Face à cette situation, elle décide de fuir et entame une procédure de divorce. La bataille pour la garde des enfants devient intense, jusqu’au jour où Jennifer disparaît mystérieusement. Rapidement, tous les soupçons se portent sur son ex-mari.

Avec : Jayce Barreiro (Le détective Mike Sloan), Annabeth Gish (Jennifer Farber Dulos), Warren Christie (Fotis Dulos), Laura Harris (Audrey)