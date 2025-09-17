JT de 20h : l’énorme erreur de Léa Salamé face à Marion Cotillard (VIDÉO)

Léa Salamé, récemment installée à la tête du journal de 20h de France 2, a commis une bourde en direct lors de son interview de Marion Cotillard, diffusée lundi soir. En évoquant la sortie du film « Karma » de Guillaume Canet, elle a annoncé une sortie « dans quelques semaines », alors que le thriller psychologique n’est prévu qu’en octobre 2026.


Capture FTV


Marion Cotillard a immédiatement corrigé l’erreur, provoquant un malaise palpable en plateau. Cette gaffe a été amplifiée par une question maladroite de Léa Salamé sur la récente séparation de l’actrice avec Guillaume Canet, après 18 ans de vie commune. De nombreux internautes ont exprimé leur désapprobation, qualifiant l’interview de « misogyne » et « intrusive ».

Cette séquence a alimenté les critiques à l’égard de Léa Salamé, qui, malgré sa notoriété, semble avoir encore du chemin à parcourir pour s’imposer comme la nouvelle figure du journalisme télévisé.

Le film Karma, réalisé par Guillaume Canet, est un thriller psychologique dont la sortie est prévue en France le 21 octobre 2026. Le casting comprend Marion Cotillard, Leonardo Sbaraglia, Luis Zahera et Denis Ménochet.


VIDÉO la gaffe de Léa Salamé

