« Petits secrets entre amies » : votre téléfilm inédit ce 19 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Petits secrets entre amies » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 19 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1, il s’intitule « Petits secrets entre amies ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Petits secrets entre amies » : l’histoire, le casting

Lacey s’accorde un week-end pour célébrer les 40 ans de son amie Rebecca, en compagnie de Janice et d’Addison. La première soirée est festive, mais le lendemain matin, Lacey découvre Janice sans vie. Peu à peu, elle réalise que cette dernière leur avait menti sur toute sa vie et qu’elle espionnait Addison et son fils dans un but malveillant. La vérité éclate finalement : c’est Rebecca qui a tué Janice, afin de protéger Addison, traquée par un ex-compagnon violent. Mais Lacey refuse de taire le crime et exige que Rebecca assume ses actes.



Avec : Kristi Murdock (Lacey), Lesa Wilson (Rebecca), Alex Trumble (Blake), Charlotte Hemmings (Addie)

Et à 16h, « Nos pires voisines » (rediffusion)

Jordan et sa mère Charlotte s’installent à Cascade Lakes, où Jordan rêve d’intégrer une école prestigieuse de la région. Mais derrière l’apparente tranquillité du quartier et la convivialité de leurs nouveaux voisins, elles apprennent bientôt qu’une habitante a été assassinée récemment…

Avec : Gina Simms (Bonnie), April Hale (Charlotte), Jonathan Gorman (Christian), Summer Madison (Jordan)