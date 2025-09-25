Les 12 coups de midi du 25 septembre : Cyprien fait fort, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Les 12 coups de midi du 25 septembre 2025, 7ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a fait fort avec un Coup de Maître à 10.000 euros et il a pu tenter sa chance face à la nouvelle étoile mystérieuse.


Les 12 coups de midi du 25 septembre, Emilien tente sa chance face à la nouvelle étoile mystérieuse

Cyprien totalise ainsi 41.638 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Sur l’étoile mystérieuse, rien de plus qu’un ciel avec des nuages. Il a proposé sans conviction le nom du personnage du Marsupilami. Mas c’est raté !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 25 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

