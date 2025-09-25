Ça commence aujourd’hui du 25 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 25 septembre 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Angoisse, inquiétudes, fatigue : les papas aussi souffrent de dépression du post-partum ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 25 septembre 2025 à 13h55 « Angoisse, inquiétudes, fatigue : les papas aussi souffrent de dépression du post-partum » (inédit)

Depuis la naissance de leurs jumeaux, Corentin traverse une dépression post-partum. Très investi durant la grossesse de sa compagne Carole, il a rapidement été désarçonné par l’arrivée des bébés. Le retour au travail lui a donné l’impression d’être écarté de son rôle de père. Entre abattement, colère et pensées sombres, il a finalement reçu un diagnostic lorsque les enfants ont eu cinq mois et suit depuis un traitement.

Et à 15h05 : « Intimidations, gestes déplacés, harcèlement sexuel : la parole se libère à l’hôpital » (rediffusion)

Depuis la libération massive de la parole des victimes de harcèlement sexuel, de nombreux milieux professionnels ont été éclaboussés par ce fléau, et le secteur hospitalier n’y échappe pas. Sur le plateau de Faustine Bollaert, plusieurs témoins racontent leur expérience et les répercussions, parfois judiciaires, des agressions subies. Audrey, harcelée par des supérieurs aux gestes déplacés durant ses études de médecine, dénonce des formateurs profitant de la vulnérabilité des étudiants et milite aujourd’hui au sein de collectifs pour briser le silence. Rémi, infirmier, évoque les avances et gestes inappropriés d’un médecin avec qui il travaillait en binôme, ainsi que les séquelles psychologiques laissées par cette période. Enfin, Morgane, jeune sage-femme, raconte le harcèlement subi lors de son stage de fin d’études, marqué par l’effet de groupe d’une équipe cautionnant ces comportements.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 25 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.