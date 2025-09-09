Les 12 coups de midi du 9 septembre : élimination de Valentin, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Les 12 coups de midi du 9 septembre 2025, élimination de Valentin – Valentin a finalement été éliminé ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il est reparti avec 11.050 euros de gains en 4 victoires.











Publicité





Les 12 coups de midi du 9 septembre, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

C’est Patrice, boucher, qui est devenu Maître de Midi ce midi, il a démarré fort avec un Coup de Maître à 10.000 euros. Du côté de l’étoile mystérieuse, sans conviction, il a proposé le nom de Catherine Deneuve, mais c’est raté. On a toujours 2 indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, et un masque africain.

Rappelons qu’on peut déjà vous dire qu’un taureau et une amphore devraient prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+