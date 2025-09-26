Les Cinquante du 26 septembre : quelle équipe va perdre le 3ème jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 30)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 30 du vendredi 26 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 31 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’ils sont dans l’arène pour un jeu de nuit.











Le Lion explique qu’il s’agit d’un blind-test. Dans chaque équipe, certains joueurs doivent deviner ce que les autres écoutent dans leurs casques juste en les regardant danser. Difficile !

A la fin, c’est les Jaunes qui sont éliminés. Ils sont le banc aux côtés des Rouges, une troisième équipe les rejoindra à l’issue du prochain jeu.

De retour au château, Martika ne sent pas bien après ce que Tom lui a fait avec Katell. De son côté, Laura continue de se rapprocher de Marco.



SPOILER qui perdra le prochain jeu ?

Dans l’épisode de lundi, place au dernier jeu avant la cérémonie d’élimination. Qui va le perdre et se retrouver en danger ? Réponse dimanche soir !

Les Cinquante, le replay du 26 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 30 ce vendredi 26 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous samedi 27 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 31.