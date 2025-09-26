Mask Singer : quelle célébrité est dans le Doudou étoile ? Tous les indices et notre prono !



Mask Singer saison 8 tous les indices sur le Doudou étoile – Camille Combal présentera le 3ème prime de la saison de « Mask Singer » ce vendredi soir avec les 7 costumes encore en course. Parmi eux, le Doudou étoile. Qui est derrière ? On fait le point sur les indices !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle star sous le Doudou étoile ?

Impossible de le manquer : avec son grand sourire, ses yeux bleus scintillants entourés de longs cils dorés et son corps en forme d’étoile blanche recouvert de petites étoiles colorées, le Doudou Étoile est l’un des costumes les plus attachants de la saison. Bordé de doré et coiffé d’un bonnet de nuit assorti, il semble tout droit sorti d’un rêve d’enfant.

Mais derrière cette allure tendre et féérique se cache une personnalité bien réelle. Les indices distillés parlent d’un artiste capable de tenir la distance et de captiver pendant 90 minutes, quelqu’un qui a marqué les esprits et qui connaît aussi bien la scène que le cinéma.



Chez Stars-Actu, nous penchons pour une personnalité qui colle parfaitement à ces indices et donc on a reconnu la voix : Jean Benguigui.

Récapitulatif des indices :

– le coeur, les cuisses et la tête

– tenir la distance

– tenir 90 minutes

– marquer les esprits

– Antoine Griezmann

– il a baigné dans l’univers du cinéma depuis son plus jeune âge

– s’il adore partager sa passion pour le 7e art, il aime aussi partager la lumière avec d’autres

– ses débuts se sont faits en famille, mais sa carrière l’a amené sous les projecteurs, même ceux des personnalités les plus célèbres, à l’image de Michael Jackson qui serait venu le voir sur scène

– l’oeil de Loft Story

Propositions des enquêteurs : Arthur Jugnot, Alexandre Brasseur, Pierre Lescure, Gérard Louvin, Michel Boujenah, Dominique Besnehard

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Doudou étoile ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 26 septembre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.