Ici Tout Commence spoiler : Clotilde inquiète pour Alice qui... (vidéo épisode du 1er octobre)

Ici tout commence spoiler – Le festival d’Alice se prépare dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Alice va organiser une dégustation avec Marc et Clotilde pour leur montrer ce qu’elle a préparé.











Durant la dégustation, alors que Marc et Clotilde sont conquis par les saveurs, Alice va se montrer rigide et directive… Elle décide même qu’il va falloir mettre un fléchage sur l’ordre de dégustation, elle file appeler Eleonore pour la briefer. De quoi inquiéter Clotilde, qui craignait justement qu’Alice manque de souplesse. Elle se confie à Marc, qui assure qu’il va garder un oeil sur elle.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1275 du 1er octobre 2025, Clotilde inquiète

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.