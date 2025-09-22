Ligue 1 : Marseille / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 22 septembre 2025 – Marseille / PSG en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à l’Orange Vélodrome. Suite et fin de la 5ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec le Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.





Un match à suivre ce lundi soir à 19h40 en exclusivité sur Ligue 1+ et PRIME VIDÉO, coup d’envoi à 20h.







Le match, initialement prévu dimanche, a été reporté à ce lundi soir à cause des fortes intempéries qui ont lourdement touché la région marseillaise.

Le PSG aborde ce rendez-vous en tant que leader du championnat, invaincu sur les quatre premières journées, et boosté par une large victoire 4-0 en Ligue des Champions contre l’Atalanta. De son côté, Marseille a fait un match courageux mais a perdu contre le Real Madrid en Ligue des Champions.



Avec la rivalité, l’enjeu du classement, et le spectacle attendu, l’atmosphère promet d’être électrique dans les tribunes comme sur le terrain.

Marseille / PSG – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson – Højbjerg, Gomes – Greenwood, O’Riley, Weah – Aubameyang

🔵 PSG (composition probable) : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Mbaye, Lee, Kvaratskhelia

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / PSG ?

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / PSG, 5ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.