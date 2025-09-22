Un Si Grand Soleil du 23 septembre : Axelle de retour, Achille va trop loin (résumé épisode 1755 en avance)



Un si grand soleil du 23 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1755 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 23 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







A la ferme, Elise demande à Flore et Ludo s’ils étaient au courant qu’Elodie se tapait Pauline. Flore assure que non, Ludo avoue que oui. Elise est en colère, il lui rappelle qu’elle était dans la même situation avec Bilal et Ulysse…

Becker fait du vélo quand le procureur l’appelle au sujet d’Elise. Le prévenu qu’elle a gilfé a porté plainte. Au commissariat, il annonce la nouvelle à Elise et Yann, il ne comprend pas. Elise assure qu’elle n’a aucune excuse, ça ne se reproduira plus. Il envoie Elise aux archives et reproche à Yann de ne rien lui avoir dit.



Léo retrouve Pauline, qui cherche la source pour essayer de comprendre ce qui se passe. Léo veut demander une avance à L Cosmétiques pour acheter une citerne. Elle trouve que c’est une bonne idée, ils se disent qu’ils vont y arriver.

Soan emmène Charlotte au lycée. Il remarque qu’elle ne répond pas à Achille, elle avoue qu’il la saoule et elle ne sait pas quoi faire. Soan lui conseille de lui parler calmement, sans reproche. En arrivant au lycée, Achille lui demande si elle fait la tête. Charlotte avoue qu’elle a envie de faire un break. Il le prend mal et s’en va.

Elodie dit tout à Pauline. Elle ne sait plus où elle en est. Pauline assure qu’elle est prête à tout lâcher pour elle.

Charlotte se confie à Noura. Pablo les rejoint, Achille les observe de loin… Il vient ensuite confronter Pablo, il l’accuse de draguer Charlotte. Pablo lui assure que non. Achille le regarde faire le code de son casier… Plus tard, Achille tourne encore en boucle sur Pablo. Alexis lui conseille d’arrêter et laisse son sac pour aller aux toilettes. Pablo vole sa tablette ! En cours, il signale le vol à Soan. Il dit qu’ils règleront ça après le cours.

A la ferme, Ludo a la surprise de voir qu’Axel est de retour pour le food-truck. Louis lui explique que c’est Elodie qui lui a dit de l’appeler. Ludo semble troublé… Plus tard, il reproche à Elodie d’avoir fait appel à Axel. Elodie l’interroge sur Elise, il lui dit qu’elle lui reproche de l’avoir trahie.

En salles des profs, ça parle du nouveau vol. Chazal et Soan se disputent violemment. Pendant ce temps là, Achille place la tablette dans le casier de Pablo !

Manu vient parler à Elise aux archives. Il s’inquiète pour elle. Il lui conseille de prendre quelques jours, elle a réagi comme ça à cause de sa vie perso. Il l’invite à dîner mais elle refuse, elle préfère rester seule. Manu lui assure qu’il est là si besoin.

Ludo et Flore dinent en amoureux. Flore pense qu’Elodie a bien fait d’être franche, il n’y a rien de pire que les mensonges dans un couple… Flore trouve Ludo distant, elle lui demande s’il y a un problème. Il assure que non, juste la sécheresse qui lui prend la tête. Dans sa voiture, Elise regarde les photos avec les voisins…

