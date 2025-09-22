Demain Nous Appartient spoiler : l’aveu bouleversant de François au tribunal (vidéo épisode du 25 septembre)



Demain nous appartient spoiler – François va faire un bouleversant aveu au tribunal dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il va être appeler à témoigner au procès de Soizic et Lou va appuyer là où ça fait mal…











Elle interroge François, qui assure que Soizic n’était pas amoureuse mais qu’elle s’est laissée séduire. Il parle d’un moment de faiblesse même s’il reconnait qu’il leur en a beaucoup voulu et qu’il leur en veut encore.

Il avoue s’être accusé à la place de Soizic car il est convaincu qu’elle est innocente et il savait qu’elle ne supporterait pas la prison… Il a fait ça par amour.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2039 du 25 septembre 2025 : François témoigne

