Mask Singer : découvrez qui se cache sous le DJ !

C’est officiel : après plusieurs jours d’enquête et de révélations d’indices sur les réseaux sociaux, le mystère du DJ de Mask Singer est levé ! Pour la toute première fois dans l’histoire du divertissement de TF1, les téléspectateurs connaissent l’identité d’une célébrité masquée avant même le lancement de la saison.











👉 Et cette star n’est autre que Tibo InShape, le Youtubeur français le plus suivi au monde, véritable phénomène digital avec 27 millions d’abonnés sur YouTube et plus de 70 millions sur l’ensemble de ses réseaux sociaux.

Une complicité inédite avec le public

Depuis plusieurs jours, les fidèles de l’émission ont pu récolter des indices tels que “Sportif”, “Digital”, “Toulouse” ou encore un trophée YouTube, qui pointaient tous vers la star du fitness.

Désormais, le secret est partagé : les téléspectateurs deviennent les complices de Tibo InShape, tandis que Camille Combal et les enquêteurs Kev Adams, Chantal Ladesou, Michaël Youn et Laurent Ruquier n’ont aucune idée de ce piège inédit.



Dans la peau du DJ, une expérience unique

Dès le premier épisode, diffusé vendredi 12 septembre à 21h10 sur TF1, le public suivra Tibo InShape dans les coulisses, à visage découvert, tandis qu’il tentera de brouiller les pistes sur scène sous le costume du DJ.

Il partagera sa stratégie, ses choix de chansons, ses attitudes étudiées et ses indices calculés, dans le but de tromper les enquêteurs sans jamais mentir, en les orientant vers de fausses pistes.

Mais parviendra-t-il à les piéger sur la durée ? Ou sera-t-il démasqué dès les premières émissions ? Suspense garanti !

Une soirée de lancement exceptionnelle

Pour couronner ce démarrage hors du commun, la première soirée de cette nouvelle saison sera placée sous le signe d’une “Spéciale Chanson Française” : tous les personnages devront interpréter un titre en français, offrant ainsi un indice supplémentaire pour deviner qui se cache derrière les masques.

📺 Rendez-vous vendredi 12 septembre à 21h10 sur TF1 pour découvrir le lancement de cette saison 2025 de Mask Singer, avec Tibo InShape dans la peau du DJ… et vous comme complice !