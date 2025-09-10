

La Grande Librairie du 10 septembre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ».





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 10 septembre 2025 : invités et sommaire

Cette semaine dans La Grande Librairie, une question traverse la rentrée littéraire et nous concerne chacun : que savons-nous vraiment de nos mères ? Pour en discuter, Augustin Trapenard accueille Amélie Nothomb, Laurent Mauvignier, Jakuta Alikavazovic, Justine Lévy et Ramsès Kefi.

📚 RAMSÈS KEFI – Quatre jours sans ma mère (Philippe Rey)

Ramsès Kefi met en scène le quotidien d’un fils unique soudain bouleversé par l’étrange disparition de sa mère. À la fois récit initiatique et roman de réconciliation, Quatre jours sans ma mère explore avant tout la question de la transmission.



📚 JUSTINE LÉVY – Une drôle de peine (Stock)

Vingt ans après la disparition de sa mère, ancienne mannequin fantasque et excessive, Justine Lévy poursuit sa quête à travers la Bretagne, l’Inde et le 18ᵉ arrondissement de Paris. Elle dresse le portrait de cette figure fuyante qu’elle tentait déjà de saisir dans Mauvaise fille (Stock / Le Livre de Poche).

📚 JAKUTA ALIKAVAZOVIC – Au grand jamais (Gallimard)

Récompensée par le Goncourt du premier roman pour Corps volatils (Éditions de l’Olivier / Points) et par le Prix Médicis essai pour Comme un ciel entre nous (Stock / Points), Jakuta Alikavazovic revient avec Au grand jamais. Ce nouveau roman retrace la destinée d’une mère disparue : une poétesse en exil qui a choisi de renoncer à la poésie.

📚 LAURENT MAUVIGNIER – La maison vide (Éditions de Minuit)

Pourquoi le visage de la grand-mère a-t-il été découpé de toutes les photos de famille ? C’est la question au cœur de ce grand roman. Dans La maison vide, Laurent Mauvignier, l’auteur d’Histoires de la nuit, explore trois générations d’habitants d’une même demeure et exhume les secrets longtemps enfouis.

📚 AMÉLIE NOTHOMB – Tant mieux (Albin Michel)

Quatre ans après Premier Sang (Albin Michel / Le Livre de Poche), consacré à son père, Amélie Nothomb s’attache pour la première fois à la figure de sa mère, disparue en février 2024. Dans Tant mieux, elle adopte la forme du conte pour évoquer cette femme insaisissable et mettre des mots sur un deuil indicible.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 10 septembre 2025 à 21h sur France 5.