Mask Singer du 26 septembre 2025 : spéciale enquête policière ce soir, quelle star internationale est sous l’Oiseau ? (prime 3)



Publicité





Mask Singer du 26 septembre 2025 – C’est ce soir qu’aura lieu le troisième prime de la saison 8 de « Mask Singer ». Camille Combal et les enquêteurs seront aux côtés des 7 costumes encore en compétition mais aussi d’une seconde star internationale : qui se cache sous l’Oiseau ?





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Publicité





Mask Singer du 26 septembre, 7 costumes encore en compétition et une star internationale sous l’Oiseau

MASK SINGER accueille ce soir sa seconde star internationale lors d’une soirée spéciale Enquête Policière : l’Oiseau. Ce soir, des indices supplémentaires sur l’identité des célébrités ont été cachés dans la mise en scène de leurs chansons.

Michaël Youn, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Kev Adams tenteront de percer l’identité de cette nouvelle célébrité mondiale, qui se dévoilera dès le milieu de l’émission.



Publicité





Les autres personnages encore en compétition – le Lapin, le DJ, le Castor, l’Agneau, le Doudou étoile, le Scarabée, et la Taupe – s’affronteront pour éviter l’élimination et le démasquage.

VIDÉO bande-annonce