« Simon Coleman » du 26 septembre : vos épisodes inédits ce soir sur France 2



Publicité





« Simon Coleman » du 26 septembre 2025 – C’est deux épisodes inédits de la série « Simon Coleman » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Jean-Michel Tinivelli et Flavie Péan reprennent du service.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou avant-première puis replay sur france.TV.







Publicité





« Simon Coleman » du 19 septembre 2025, vos épisode

Episode 3 « Mauvaise mer » : Jules Ballarin, 27 ans, est retrouvé mort dans le magasin d’accastillage où il travaillait comme gardien. Si la scène laisse d’abord penser à un cambriolage qui aurait mal tourné, Simon Coleman comprend vite qu’il s’agit en réalité d’un meurtre soigneusement prémédité. En parallèle de son emploi, Jules était également sauveteur en mer. Coleman décide donc d’explorer cette piste et découvre qu’il était très apprécié de ses collègues, malgré un incident récent : il avait poussé l’un d’eux à démissionner quelques jours avant sa mort. Ce dernier aurait-il pu chercher à se venger ? Au fil de l’enquête, Simon réalise surtout que Jules menait lui-même des recherches sur un incendie meurtrier ayant ravagé un bateau en pleine mer… Et si quelqu’un avait voulu l’empêcher de mettre la main sur la vérité ?

Episode 4 « Noces mortelles » : À Aix-en-Provence, la fête tourne au drame : Bertrand Durieux, propriétaire apprécié d’une laverie, est retrouvé poignardé le jour même du mariage de sa fille. Qui a pu lui planter un couteau de cuisine dans le ventre avant même que le vin d’honneur ne commence ? Pour Simon Coleman et Chloé Becker, une chose est sûre : le meurtrier se cache parmi les invités. Mais pourquoi avoir choisi ce moment pour frapper ? Rivalité entre familles, querelle autour de l’entreprise familiale, ou secret d’alcôve éclatant en plein jour ? Aux enquêteurs de démêler les rancunes et les non-dits dans cette affaire où amour et haine s’invitent à la même table…



Publicité





Rappel de la présentation de la saison 3

À Aix-en-Provence, Simon Coleman reste constamment sous pression au commissariat. Entre les enquêtes qui s’enchaînent, des collègues envahissants, une hiérarchie pointilleuse, des suspects difficiles à cerner et des cadavres à répétition, il rêverait bien de quelques jours de repos. Mais une fois la porte de son appartement franchie, une autre vie commence : celle d’oncle dévoué auprès de ses neveux. Alors qu’il s’efforce de maintenir un semblant d’équilibre, l’arrivée inopinée de son père – loin d’être un modèle paternel – menace de bouleverser encore un peu plus la fragile harmonie familiale.

Casting

Avec Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman), Flavie Péan (Chloé Becker), Lilie Sussfeld (Violette Arnaud), Romane Libert (Clara Arnaud), Noam Kourdourli (Sam Arnaud), Ted Etienne (Cyril Langlois), Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc), Lani Sogoyou (Dr Ines Laurcie), Vanessa Guedj (Corinne), Diane Robert (Victoria), Jean-Michel Noirey (Jacques Coleman)…

Guest ép. 3 : Fred Bianconi

Guests ép. 4 : Pascal Legitimus et Christine Lemler