Cauchemar en cuisine du 26 septembre : inédit à Langeron ce soir sur M6



Publicité





Cauchemar en cuisine du 26 septembre 2025 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Langeron, dans la Nièvre





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.







Publicité





Cauchemar en cuisine du 26 septembre, présentation

Cap sur Langeron, un petit village de la Nièvre où l’unique restaurant du coin est au bord du gouffre. Alertés par des habitants inquiets, Philippe Etchebest est appelé à la rescousse pour tenter de sauver l’établissement d’Aline et Luc, un couple de restaurateurs complètement dépassé.

Dès son arrivée, le chef découvre un lieu figé dans le temps. Si l’hygiène est irréprochable, l’organisation et surtout la qualité des plats laissent fortement à désirer. Et très vite, il comprend que la situation est encore plus critique qu’elle n’en a l’air. Pourtant, le duo ne manque pas d’expérience, parfois inattendue : Luc a même été chef plusieurs années… dans un club échangiste !



Publicité





Des restaurateurs plein de surprises, donc, mais Etchebest saura-t-il percer le mystère de leurs difficultés et trouver la clé pour remettre leur établissement sur pied ?

Cauchemar en cuisine du 26 septembre, extrait vidéo