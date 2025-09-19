Mask Singer : le Bouc démasqué, quelle star internationale s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)



Mask Singer qui était derrière l’Impératrice ? – A l’issue d’une enquête express ce soir lors du 2ème prime de la saison 8 de Mask Singer, une première star internationale a été démasquée !





Et avec les indices et la voix, les enquêteurs avaient réussi à deviner qui était sous le costume du Bouc.







Il s’agissait de Brian Austin Green sous le costume de l’Impératrice.

L’acteur de la série culte « Beverly Hills » avait semé pas mal d’indices comme 294, le nombre d’épisodes de la série, ou encore Michaël Jackson, pour qui il a eu l’honneur d’assurer la première partie, ou encore les pommes de « Desperate Housewives », série dans laquelle il a aussi joué.



Mask Singer : Brian Austin Green était derrière le Bouc





