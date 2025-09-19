Un Si Grand Soleil du 22 septembre : Elise perd le contrôle (résumé épisode 1754 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 22 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1754 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 22 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Elise a dormi dans sa voiture face à la mer. Elle est réveillée par son téléphone, c’est Elodie mais elle ne décroche pas. A la ferme, Elodie confie à Ludo qu’elle n’a pas dormi de la nuit. Elle s’inquiète pour Elise. Ludo lui dit qu’elle a bien fait de lui dire mais Elodie avoue qu’Elise a compris toute seule. Elle s’en veut d’avoir mal fait les choses. Elle avoue être tombée amoureuse de Pauline.

Elisabeth invite Catherine à dîner au restaurant, ça fait rire Alain. Il ne la comprend pas. Elisabeth dit faire tout pour apaiser ce conflit. Alain doute que Catherine soit dans le même état d’esprit. Elisabeth s’emporte, elle est soulagée et veut profiter. Elle s’en va énervée.



Publicité





Catherine se confie à Boris, elle s’en veut de s’être faite avoir par Pascal sans rien voir. Boris assure qu’elle n’y est pour rien. Elle trouve qu’elle a été stupide et faible. Boris lui assure qu’elle est la personne la plus forte qu’il connaisse et au final, elle a gagné. Il est en prison. Catherine remercie Boris d’avoir été là, tout ça a resoudé la famille.

Au commissariat, Manu donne un café à Elise et l’écoute. Il comprend à sa tête que ça ne va pas. Elle lui dit qu’elle avait raison, Elodie la trompe et a avoué. Elle a passé la nuit à pleurer dans sa voiture, elle ne sait pas où aller ce soir. Elle pense être prête à pardonner s’il n’y a pas de sentiment, Manu lui dit de se respecter : si elle est allée voir ailleurs, c’est que c’est la fin.

Léo et Pauline découvrent que leurs fleurs sont trop sèches. Elle lui explique qu’elle a du réduire l’arrosage. Léo craint de tout perdre.

Cécile annonce à Marceau son placement en détention provisoire. Elle lui conseille de coopérer, il risque jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle. Il a les larmes aux yeux mais assure qu’il n’a rien à dire. Cécile lui conseille de réfléchir à faire les bons choix pendant sa détention provisoire.

Eliott appelle Muriel pour lui proposer de faire quelque chose ensemble avec Toma ce week-end. Muriel décline, elle a prévu un truc avec Boris.

Elise peine à se concentrer pour travailler. Elodie lui laisse un message vocal, elle est devant le commissariat et veut lui parler. Elise sort. Elodie avoue que ce n’est pas qu’une histoire de c**, elle est complètement paumée. Elise lui dit de dégager.

Ludo est avec Louis. Le bureau de recherche vient de lui confirmer que la nappe est complètement à sec à cause de la sécheresse. Et la citerne va leur coûter trop cher, Ludo ne sait pas comment ils vont tenir.

Elodie vient voir William avec ses affaires, elle lui dit qu’elle s’est disputée avec Elise et lui demande de rester chez lui. Il lui assure que c’est toujours chez elle et la réconforte.

Catherine rejoint Elisabeth au restaurant. Elles se disent qu’elles sont contentes de se voir. Elisabeth regrette de l’avoir accusée, elle lui répond qu’elle a fait exactement pareil. Elisabeth dit que l’important c’est d’avoir sauvé le groupe, Catherine confirme. Elles trinquent à leur collaboration. Elisabeth lui propose de venir diner à la maison avec ses enfants vendredi. Catherine accepte.

Pendant ce temps là, Muriel annonce à Charles au téléphone qu’elle est réconciliée avec Boris. Et elle trouve Eliott adorable, elle compte demander au juge le rétablissement de son droit de garde.

Yann et Elise interrogent un homme accusé de violence conjugales. Il nie. Elise perd totalement le contrôle et le gifle. Yann reproche à Elise d’avoir fait n’importe quoi, il va être libéré pour vice de procédure ! Elise s’emporte et s’en va.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Achille dérape, une agression, les résumés jusqu’au 3 octobre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.