Mask Singer : le Gladiateur démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Mask Singer qui était derrière le Gladiateur ? – Coup de théâtre ce soir dans Mask Singer ! Au terme du deuxième prime de la saison, le Gladiateur a dû tomber le masque. Et derrière ce costume impressionnant se cachait… Boris Diaw, l’ancienne star du basket français.











Champion NBA en 2014 avec les San Antonio Spurs, ex-capitaine de l’équipe de France et figure emblématique du sport tricolore, Boris Diaw a surpris le public et les enquêteurs en osant l’aventure Mask Singer. Avec sa carrure imposante et son énergie débordante, il a marqué les deux premiers primes, avant d’être contraint de se dévoiler.

Une révélation qui a fait son effet dans le public, mais aussi sur le plateau, où Camille Combal et les enquêteurs n’en revenaient pas. Le Gladiateur quitte donc la compétition, laissant les autres masques poursuivre l’aventure et tenter d’échapper à leur tour au démasquage.

VIDÉO Mask Singer : Boris Diaw était derrière le Gladiateur





Retrouvez le démasquage du Gladiateur en vidéo sur TF1+ ici.



