Mask Singer : le Castor démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Mask Singer qui était derrière le Castor ? – Nouvelle surprise ce soir sur le plateau de Mask Singer. En fin de prime, c’est finalement le Castor qui a dû retirer son masque. Et derrière ce costume décalé et facétieux se cachait… Patrick Bosso !


L’humoriste et comédien marseillais a totalement bluffé les enquêteurs. Kev Adams, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Michaël Youn se sont multiplié les hypothèses, mais aucun n’a jamais prononcé son nom au cours de l’émission. Une victoire personnelle pour l’artiste, qui a savouré d’avoir brouillé les pistes jusqu’au bout.

Connu pour son accent chantant, son humour populaire et ses spectacles à succès, Patrick Bosso a apporté une dose d’autodérision et de bonne humeur à cette saison de Mask Singer. Le Castor quitte l’aventure, mais son identité restera l’un des démasquages les plus inattendus de l’édition.

VIDÉO Mask Singer : Patrick Bosso était derrière le Castor

Retrouvez le démasquage du Gladiateur en vidéo sur TF1+ ici.


