Mask Singer : l’Oiseau démasqué, quelle star internationale s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Par /

Mask Singer qui était derrière l’Oiseau ? – A l’issue d’une enquête express ce soir lors du 3ème prime de la saison 8 de Mask Singer, une seconde star internationale a été démasquée !


Et avec les indices et la voix, Laurent Ruquier avaient réussi à deviner qui était sous le costume de l’Oiseau.

Capture TF1


Il s’agissait de Lou Bega sous le costume de l’Oiseau. Le chanteur mondialement connu pour son tube planétaire « Mambo n°5 » s’est démasqué à l’issue d’une enquête express.

L’artiste, qui a marqué la fin des années 90 et le début des années 2000 avec son style unique, a surpris les enquêteurs par son énergie et sa bonne humeur sous le masque. Sa participation a ravi le public, heureux de retrouver l’interprète d’un morceau devenu culte.


Mask Singer : Lou Bega était derrière l’Oiseau

Capture TF1

