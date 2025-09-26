Mask Singer : l’Oiseau démasqué, quelle star internationale s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)



Mask Singer qui était derrière l’Oiseau ? – A l’issue d’une enquête express ce soir lors du 3ème prime de la saison 8 de Mask Singer, une seconde star internationale a été démasquée !





Et avec les indices et la voix, Laurent Ruquier avaient réussi à deviner qui était sous le costume de l’Oiseau.







Il s’agissait de Lou Bega sous le costume de l’Oiseau. Le chanteur mondialement connu pour son tube planétaire « Mambo n°5 » s’est démasqué à l’issue d’une enquête express.

L’artiste, qui a marqué la fin des années 90 et le début des années 2000 avec son style unique, a surpris les enquêteurs par son énergie et sa bonne humeur sous le masque. Sa participation a ravi le public, heureux de retrouver l’interprète d’un morceau devenu culte.



