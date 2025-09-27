« Les secrets du Finistère : Le chant des sirènes » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (27 septembre 2025)



« Les secrets du Finistère : Le chant des sirènes » au programme TV du 27 septembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Les secrets du Finistère : Le chant des sirènes ». Dans les rôles principaux, Evelyne Bouix et Jérémy Banster.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Les secrets du Finistère : Le chant des sirènes » : l’histoire

Sur une plage, le commandant Jérémy Laubier fait une découverte troublante : le corps sans vie d’une femme vêtue d’un costume de sirène, accompagné d’un mystérieux message en vieux breton. Pour décrypter cet indice, il fait appel à son ancienne collègue, Morgane Le Dantec, devenue professeure à l’université et spécialiste des mythes et légendes bretonnes.

L’enquête prend une tournure encore plus inquiétante lorsqu’un bateau de pêche artisanale est retrouvé à la dérive, portant des traces ADN liées à la victime. Très vite, la tension monte entre autorités et pêcheurs locaux, hostiles aux pratiques de « mermaiding » et exigeant des réponses.



Tandis que Jérémy s’efforce de garder une approche rationnelle, il doit reconnaître la pertinence des intuitions de Morgane, souvent en avance sur les faits. Ensemble, ils devront conjuguer rigueur policière et savoirs mythologiques pour percer le mystère et rétablir la paix sur les côtes du Finistère.

Interprètes et personnages

Avec Évelyne Bouix (Morgane Le Dantec), Jérémy Banster (Jérémy Laubier), Antoine Chappey (Michel), Karina Marimon (Commandante El Fassi), Patxi Garat (Romuald), Wendy Nieto (Lola), Céline Vitcoq (légiste), Yann Sundberg (Major Thibaut), Lauriane de Savigny (Chloé), Ingrid Fabulet (Alice), Emma Gamet (Soizic), Théo Frilet (Guenole), Alexandre Carrière (Jackie), Clémence Bretecher (Emeline), Maia Gidoin (Laura), Marlène Rabinel (Viviane), Solenn Le Bivic (étudiante amie Alice), Ludovic Herve (vendeur), Matias de Sa Moreira (gardien piscine), Fabrice Herbaut (marin pêcheur), Matthieu Kassimo (marin pêcheur)

« Les secrets du Finistère : Le chant des sirènes » : la bande-annonce