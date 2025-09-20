The Voice Kids du 20 septembre : les groupes ce soir sur TF1 (extrait vidéo)



The Voice Kids du 20 septembre 2025, extrait vidéo – Place à la quatrième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice Kids ce soir sur TF1. Les coachs – Matt Pokora, Soprano, Santa et Patrick Fiori – passent à l’étape inédite des groupes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1







The Voice Kids du 20 septembre 2025, présentation des groupes

Après des Auditions à l’Aveugle riches en émotions et en découvertes, l’aventure The Voice Kids 2025 entre dans une nouvelle phase aussi cruciale qu’inédite : l’étape des Groupes.

Nos coachs – Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano – ont chacun réuni huit jeunes talents, qu’ils ont ensuite divisés en deux groupes de quatre. Le défi est de taille : interpréter une même chanson à plusieurs voix, une véritable épreuve d’harmonie et de cohésion !



La pression sera intense pour les coachs, car seul un talent par groupe obtiendra son ticket pour la Grande Finale. Des choix douloureux et déterminants attendent donc Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano.

Pour préparer cette étape, les coachs ont bénéficié d’une liberté totale : choix de la chanson, costumes, mise en scène et chorégraphie. Et parmi les surprises, un moment unique et émouvant : l’arrivée des mamans des talents, qui viendront partager la scène avec leurs enfants.

Au programme : huit performances spectaculaires, aussi visuelles qu’émouvantes, qui émerveilleront petits et grands !

Et pour rendre la soirée encore plus exceptionnelle, trois invités prestigieux rejoindront les jeunes talents : l’actrice Isabelle Nanty, l’humoriste Arnaud Ducret et la chanteuse phénomène Nej’.

The Voice Kids 2025, ça continue ce samedi 20 septembre dès 21h10 sur TF1