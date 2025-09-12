Mask Singer : le Lynx démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Mask Singer qui était derrière le Lynx ? – La première soirée de la saison 8 de Mask Singer s’est conclue par un nouveau moment fort. Après le Plancton en début d’émission, un deuxième personnage a dû révéler son identité en fin de prime : le Lynx.


Capture TF1


À l’issue des prestations et des votes du public, le Lynx n’a pas réussi à poursuivre la compétition et a été contraint d’enlever son masque.

Sous le costume félin se cachait… Natacha Amal ! La comédienne, bien connue des téléspectateurs pour ses rôles dans de nombreuses séries télévisées, a créé la surprise en apparaissant dans l’émission.

Cette révélation a amusé les enquêteurs et le public, qui n’avaient pas tous deviné son identité. Sa participation a été saluée sur le plateau.


Deux démasquages dès le premier prime – Vincent Moscato sous le Plancton et Natacha Amal sous le Lynx – laissent présager une saison riche en surprises et en personnalités inattendues.

VIDÉO Mask Singer : Natacha Amal était derrière le Lynx

Retrouvez le démasquage du Plancton en vidéo sur TF1+ ici.

Toutes les infos et vidéos sur Mask Singer sur TF1+

