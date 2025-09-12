Mask Singer : le Plancton démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)



Publicité





Mask Singer qui était derrière le Plancton ? – TF1 diffusait ce soir le premier prime de la saison 7 de Mask Singer. Et pour cette première soirée, alors que l’on a découvert les premiers costumes de la saison, c’est le Plancton qui a du se démasquer.





Qui était derrière le Plancton ? Réponse !







Publicité





Le Plancton, l’un des nouveaux costumes de cette édition, n’a pas réussi à convaincre suffisamment le public et les enquêteurs pour poursuivre la compétition. À l’issue des votes, il a donc été contraint de se démasquer.

Et sous le masque se cachait… Vincent Moscato ! L’ancien rugbyman, désormais animateur radio et comédien, a surpris le public par sa participation à l’émission.



Publicité





Son identité a été accueillie avec amusement par les enquêteurs et les téléspectateurs, heureux de découvrir une personnalité aussi décalée derrière ce costume haut en couleurs.

VIDÉO Mask Singer : Vincent Moscato était derrière le Plancton





Retrouvez le démasquage du Plancton en vidéo sur TF1+ ici.

Toutes les infos et vidéos sur Mask Singer sur TF1+