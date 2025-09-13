« Meurtres à Arles » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (13 septembre 2025)



« Meurtres à Arles » au programme TV du 13 septembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres à Arles », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Constance Gay et François-David Cardonnel, mais aussi deux acteurs de « Ici tout commence » : Stéphane Blancafort et Julie Sassoust.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Arles » : l’histoire

Sarah Cortes, héritière d’une lignée de manadiers qui élèvent des taureaux depuis des générations, s’apprête à épouser Louis, son ami d’enfance, à la fin de la semaine. Mais l’arrivée du commandant Lucas Pujol, jeune officier brillant et exemplaire, vient bouleverser son quotidien. Entre Sarah et lui, une complicité immédiate s’installe. Tout les oppose, pourtant une attirance muette se dessine, laissant planer l’ombre de sentiments bien plus profonds.

Lors de l’élection de la nouvelle reine d’Arles, la favorite, Aline Garnier, disparaît mystérieusement. La calèche qui devait la conduire devant le public surgit dans les arènes… mais à l’intérieur repose le corps sans vie du président de l’association organisatrice. Seul indice : un pic à cheveux ensanglanté, abandonné par la reine introuvable.



Devenus partenaires malgré eux, Sarah et Lucas plongent au cœur du pays d’Arles, des arènes aux manades, en passant par les marais salants. Entre traditions ancestrales, légendes et enjeux contemporains, ils doivent élucider une énigme aussi dangereuse que troublante.

Casting : interprètes et personnages

Avec Constance Gay (Sarah Cortes), François-David Cardonnel (Lucas Pujol), Pierre Andrau (Guillaume Morel), Stéphane Blancafort (Emile Garnier), Tristan Robin (Alex Verran), Elodie Poux (Marianne), Julie Sassoust (Dolorès Pujol), Vincent Winterhalter (Manuel Cortes), Alban Casterman (le légiste)…