Un Si Grand Soleil du 15 septembre : Elisabeth craque et rend les armes (résumé épisode 1749 en avance)

Un si grand soleil du 15 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1749 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 15 septembre 2025.





Elisabeth est nerveuse, elle cherche ses clés de voiture partout. Alain va voir dans la chambre, Elisabeth est prise d’une crise d’angoisse… Pendant ce temps là, Muriel appelle Eliott. Elle cherche le doudou de Toma partout, Eliott assure qu’il l’avait la dernière. Elle craint de l’avoir oublié au parc, Eliott propose d’aller chercher sur place. Muriel le remercie, elle trouve ça hyper gentil. En réalité, Eliott a le doudou avec lui dans la voiture !

Chez L Cosmétiques, Boris et Bertier ont un problème informatique. Elisabeth arrive, Bertier l’alerte : tous leurs serveurs sont bloqués ! Boris est au téléphone avec le service informatique, seule la compta est touchée mais il s’agit d’un virus dans le système. Bertier est affolé, Elisabeth reste sans voix.



Dans le bus, Charlotte est mal. Noura est avec elle et l’interroge sur son week-end. Charlotte explique qu’Achille ne lui a jamais répondu ce week-end, il a annulé leur rando en disant qu’il était malade. Elle s’inquiète, Noura essaie de la rassurer.

Au lycée, Chazal interpelle la directrice au sujet des vols. Elle a prévenu le rectorat, qui a refusé de porter plainte pour l’instant.

Elisabeth confronte Boris : elle l’accuse d’être responsable du virus pour la forcer à vendre. Il assure que ce n’est pas le cas, il lui dit qu’elle délire. Mais Elisabeth ne la croit pas. Boris s’en va, furieux. Muriel assure à Elisabeth qu’elle pense que Boris ne serait jamais allé jusque là mais Elisabeth pense qu’il est capable de tout car de nouveau sous la coupe de sa mère.

Claudine est au parloir avec Catherine, qui se sent mieux à l’isolement. Claudine annonce à Catherine qu’elle doute de l’implication d’Elisabeth. Son enquêteur n’a rien trouvé et elle est certaine de son sérieux. Sur les vidéos prises chez Elisabeth, on l’entend être certaine que c’est Catherine qui a voulu la tuer. Claudine lui demande de réfléchir à un autre ennemi. Elle a elle-même demandé à son enquêteur d’élargir ses recherches.

Au lycée, Noura arrive en retard. Elle s’est volé son casque dans son casier et la serrure a été forcée. Chazal demande aux élèves de tous ouvrir leurs sacs ! Charlotte proteste : il n’a pas le droit. Les autres obtempèrent. A la fin du cours, Charlotte parle à toute la classe, elle ne comprend qu’ils se soient laissés faire. Pablo la défend, Achille ne réagit pas.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth fait un nouvelle crise d’angoisse. Muriel la découvre au plus mal et s’inquiète, Elisabeth avoue que c’est « juste » une petite crise de panique. Elle veut rentrer à la maison se reposer, Muriel veut lui appeler un taxi mais elle dit qu’elle peut conduire.

En salle des profs, Chazal parle du nouveau vol et du fait qu’il ait voulu vérifier les sacs. Eve souligne le fait qu’il n’a pas le droit mais Chazal assume d’avoir agi. Eve avoue que tout ça met une mauvaise ambiance au travail.

Charlotte confronte Achille. Elle veut savoir pourquoi il lui en veut. Achille avoue être revenu à la soirée, il l’a vue dans les bras de Pablo. Il l’accuse d’avoir couché avec lui ! Charlotte est choqué, elle n’a jamais fait ça et lui reproche de sa jalousie. Achille est convaincu que Pablo la drague depuis le début, Charlotte le trouve pathétique.

Eliott ramène le doudou à Muriel, qui est ravie et soulagée. Il dit que le doudou était sur un banc dans le parc, Muriel la remercie. Il lui demande si ça va, elle avoue que ce n’est pas la grande forme. Elle est coincée entre les conflits entre Elisabeth et Boris. Et elle a fini par s’embrouiller avec Boris. Eliott est désolé. Quand il s’en va, elle le remercie et se dit touché.

Boris rentre et se plaint à Pascal des accusations d’Elisabeth. Pascal avoue que c’est lui qui a payé un hacker pour vérolé le système informatique de L Cosmétiques. Boris est choqué, il n’apprécie pas. Mais Pascal se réjouit qu’Elisabeth en bave. Boris dit qu’il ne cautionne pas ses méthodes mais Pascal veut le faire payer !

Alain retrouve Elisabeth dans le noir. Elle lui dit qu’elle est très fatiguée, elle lui demande de la prendre dans les bras. Elle lui dit qu’elle vient de prendre une décision difficile : elle va vendre la société aux chinois ! Elle n’a plus la force de se battre et lui parle du virus. Alain lui conseille de porter plainte mais elle n’a plus la force.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.