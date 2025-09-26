Mask Singer : qui est sous le Scarabée ? Récap des indices et hypothèses



Mask Singer saison 8 tous les indices sur le Scarabée – Plus que quelques heures à patienter avant de découvrir le 3ème primeee de la saison de « Mask Singer ». Vous vous demandez quelle star est sous le Scarabée ? On fait le point sur les indices !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle star sous le Scarabée ?

Le Scarabée est sans doute l’un des costumes les plus étincelants de cette saison spéciale, avec son armure irisée et son allure solaire. Dès son arrivée sur scène, il a marqué les esprits par son énergie et son élégance, semant des indices mystérieux à chaque apparition.

Les internautes hésitent entre deux personnalités :

– Camille Lou, chanteuse et actrice révélée dans des comédies musicales, également présente à la télévision et au cinéma, née en 1992 (proche de 1993).

– Élisa Tovati, chanteuse et actrice, connue pour ses rôles au cinéma et ses apparitions dans des émissions, qui a déjà collaboré avec Michaël Youn et qui a un lien avec l’Espagne dans ses origines.



Récapitulatif des indices :

– le mot soleil

– l’année 1993

– l’importance des couronnes dans sa famille

– l’Espagne

– le cinéma et la télévision

– sur toile ou sur les planches, elle parle d’une drôle de vie

– observer les autres pour le meilleur et pour le rire

– a partagé la lumière avec Michaël Youn

– NRJ Music Awards

Propositions des enquêteurs : Anaïs Delva, Olivia Ruiz, Camille Lou, Sofia Essaïdi

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Scarabée ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 26 septembre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.