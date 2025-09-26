C à vous du 26 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 26 septembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

🔵 Crise du logement, taux immobilier, instabilité politique… On reçoit Véronique Bedague, PDG de Nexity qui publie l’étude « Baromètre du logement et de l’immobilier » pour Odoxa-Nexity-BFM

🔵 40 ans de l’appel de Coluche qui a lancé les “Restos du cœur”. Romain Colucci, fils aîné de Coluche, Patrice Douret, président des « Restos du cœur » et Maryse Gildas, co-animatrice de l’émission « Y’en aura pour tout le monde » avec Coluche sont ce soir les invités de C à vous


🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rebecca Beaufour, cheffe du restaurant Dante à Paris 10

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 26 septembre 2025 à 19h sur France 5.

