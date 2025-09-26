Mask Singer : quelle star est sous le Castor ? Récap des indices et prono



Mask Singer saison 7 tous les indices sur le Castor – Ce vendredi soir sur TF1, place en 3ème prime de la saison 8 de « Mask Singer ». Il reste encore 7 costumes en lice pour la victoire et parmi eux : le Castor. Qui s’y cache ? On vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle star sous le Castor ?

Avec son casque de pompier brillant et son look de travailleur acharné, le Castor fait partie des costumes les plus marquants de cette saison. Habillé d’une salopette bleue, d’un tee-shirt rayé et d’accessoires d’ouvrier, il incarne un personnage jovial, proche du public, qui cache pourtant de nombreux indices sur son identité.

Chez Stars-Actu, on pense immédiatement à Mathieu Madénian, humoriste originaire du Sud et proche de l’univers évoqué par les indices. Mais du côté des internautes, le nom qui revient le plus souvent est Patrick Bosso, lui aussi humoriste marseillais, habitué aux planches comme aux plateaux de cinéma, et dont le parcours colle bien aux indices donnés.



Récapitulatif des indices :

– il a été formé par des personnes récompensées, médaillés, acclamés et un peu décriées

– du sel

– la couleur bleue

– il est sportif, un terrain de basket

– un sport qui se joue à 5, à 7, ou à 11

– une boussole

– il a déjà été sur grand écran et beaucoup de gens l’ont vu

– il a eu la chance de travailler avec une partie des Nuls et est donc lié à Alain Chabat, Bruno Carette, Dominique Farrugia et Chantal Lauby

Propositions des enquêteurs : Eric Di Meco, Bixente Lizarazu, Alain Bogossian, Vincent Candela

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Castor ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 26 septembre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.