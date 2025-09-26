Demain Nous Appartient du 26 septembre : Lou sort une preuve accablante (résumé + vidéo épisode 2040 en avance)



Demain nous appartient du 26 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2040 de DNA – Lou va sortir une preuve accablante contre Soizic ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Marine commence à douter de la sincérité de Samuel…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 26 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2040

Après une nuit sur le canapé, Martin retourne auprès de Raphaëlle. Tous deux reconnaissent leurs torts et se réconcilient, bien décidés à se marier malgré les tensions. Au parloir, François et Adam retrouvent Soizic. Adam lui avoue avoir été exclu du tribunal pour avoir fouillé le bureau de maître Clément. Soizic salue son courage.

De leur côté, Soraya et Gabriel analysent le dossier de Martial. L’autopsie montre qu’il a été percuté au-dessus des genoux, ce qui ne correspond pas à un choc avec un SUV. Soraya en déduit qu’il était déjà au sol avant l’impact.



Au tribunal, Noor témoigne en faveur de Soizic, confirmant qu’elle n’a jamais aimé que François. Mais Lou sort une nouvelle pièce : un roman offert par Soizic à Martial. Elle doit reconnaitre y avoir écrit « je t’aime ».

Pendant ce temps, Samuel prépare son week-end à Barcelone avec Marine, comptant lui proposer d’emménager ensemble. Mais en apprenant que Victoire est partie à Marrakech avec Fred, Marine commence à douter. De son côté, Ellie questionne Victoire sur sa relation passée avec Samuel.

Enfin, aux halles, Noor se félicite auprès de Judith d’avoir rendu Jordan jaloux grâce à « Jérem ». Le stratagème semble marcher : Jordan s’interroge, puis félicite Judith pour sa supposée nouvelle histoire.

VIDÉO Demain nous appartient du 26 septembre – extrait de l’épisode

