Mask Singer : qui se cache sous le Lapin ? Tous les indices et notre prono !

Mask Singer saison 7 tous les indices sur le Lapin – C’est ce soir que Camille Combal présentera le 3ème prime de la saison 8 de « Mask Singer ». Parmi les 7 costumes encore en course, le Lapin ne passe pas inaperçu. Qui s’y cache ? On vous dit tout !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle star sous le Lapin ?

Tout droit sorti d’un conte merveilleux, le Lapin arbore un costume flamboyant et coloré, mélange d’élégance et de fantaisie. Avec sa fourrure blanche immaculée, ses longues oreilles douces et ses grands yeux pétillants, il dégage à la fois malice et tendresse. Son chapeau haut-de-forme orné de plumes et de cartes donne une allure théâtrale et mystérieuse, rappelant le Chapelier fou d’Alice au pays des merveilles. Sa veste brodée aux motifs fleuris et chatoyants complète ce look excentrique, presque magique, qui attire immédiatement l’œil.

Un costume lumineux, excentrique et poétique, qui cache peut-être une voix reconnaissable, sensible et puissante. Chez Stars-Actu, on pense qu’il pourrait s’agir d’Emmanuel Moire, artiste à la fois rêveur, voyageur et profondément attaché à l’émotion dans ses interprétations.



Récapitulatif des indices :

– les mots « Thèse » et « Antithèse »

– il a beaucoup changé de pays

– sur scène, il a toujours raconté sa vie, celle « de l’histoire d’un mec » (Coluche)

– il a tout quitté pour vivre sa passion

– il a côtoyer des artistes dingue, dingue, dingue. Il a un lien fort avec Christophe Mae

– il connait bien Michaël Youn

– lorsque le monde l’a découvert, il partageait la scène

Propositions des enquêteurs : David Hallyday, Emmanuel Moire, Jean-Baptiste Maunier

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Lapin ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 26 septembre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.