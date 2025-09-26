Plus Belle La Vie du 26 septembre 2025 : l’enlèvement n’est qu’un coup monté ! (résumé + extrait vidéo épisode 429 en avance)



Plus belle la vie du 26 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 429 de PBLV – Rebondissement en vue cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ophélie est complice de Chris et Hugo, elle a orchestré son propre enlèvement !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 septembre 2025 – résumé de l’épisode 429

Vanessa a réussi à réunir 200 000 euros en menaçant la banque de tout transférer ailleurs. Ulysse la rejoint : elle a reçu un texto des ravisseurs, ils devront rappeler à 19h. Mais il manque encore 100 000 euros et elle ignore comment les trouver. Ulysse songe à solliciter un client qui garde une grosse somme en liquide dans un coffre…

À la résidence, Aya s’inquiète toujours pour Ophélie. Vadim revient d’une visite médicale et confie qu’il a entendu qu’un recéleur vendait pour 100 000 euros de bijoux au nom de Vanessa. Troublé, il fait le lien avec la disparition d’Ophélie et en conclut qu’il s’agit sûrement d’un enlèvement. Aya est bouleversée.



Sylvie, épuisée par l’angoisse, s’inquiète de la disparition d’Ophélie. Chris tente de la rassurer, mais Sylvie trouve étrange qu’elle ait disparu juste après les avoir retrouvés. Elle soupçonne même quelqu’un de proche, comme Hugo. Chris lui assure qu’il est parti faire les vendanges, mais elle reste troublée.

Pendant ce temps, Ulysse retrouve Éric, qui a enquêté via ses anciens indics : selon lui, il s’agit d’amateurs, peut-être des jeunes ou des proches. Il demande à Ulysse d’établir une liste de suspects avant l’appel du soir. Quand Aya l’interroge, Ulysse prétend qu’Ophélie s’est isolée à la campagne pour travailler, mais Aya n’y croit pas.

Le soir venu, Éric tente de tracer l’appel des ravisseurs. Vanessa demande à parler à sa fille, en vain. Elle annonce avoir réuni 235 000 euros, mais l’homme exige la totalité et leur donne jusqu’à lundi. Éric échoue à les localiser. En réalité, tout est un coup monté : Chris et Hugo célèbrent leur réussite… avec Ophélie, complice de son propre enlèvement !

De son côté, Gabriel insiste pour que Thomas embauche Baptiste, quitte à évincer Djawad. Mais Thomas refuse. Gabriel va jusqu’à lui proposer de se séparer de Jennifer, ce qui choque Thomas. Conscient d’avoir dépassé les limites, Gabriel se ravise et ils promettent de ne plus se disputer à propos de leurs enfants. À la résidence, Baptiste aide Mirta avec son ordinateur. En discutant, il lui confie chercher du travail. Mirta n’a rien à lui proposer sur le moment, mais lui promet d’y réfléchir.

Nisma parle encore de ses problèmes à Apolline et lui conseille de consulter sa médecin, Léa Nebout, réputée très à l’écoute. Plus tard, Apolline tente de prendre rendez-vous avec Léa, mais son agenda est complet. Par chance, un désistement permet à Léa de la recevoir immédiatement. Bien que réticente, Apolline finit par se confier, évoquant sa honte et son envie de fuir. Léa l’assure qu’elle peut être aidée, avec un soutien psychologique et un traitement, et qu’elle doit rester actrice de sa guérison.

VIDÉO Plus belle la vie du 26 septembre 2025 – extrait vidéo

