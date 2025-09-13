The Voice Kids du 13 septembre : les dernières auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo)



The Voice Kids du 13 septembre 2025, extrait vidéo – Place à la troisième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice Kids ce soir sur TF1. Les coachs – Matt Pokora, Soprano, Santa et Patrick Fiori – poursuivent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice Kids du 13 septembre 2025, extrait vidéo

Margaux prend place sur le plateau de The Voice Kids avec un grand classique de Whitney Houston : “I Will Always Love You”. Venue tout droit de Dubaï, après un voyage de 6 000 kilomètres, elle réalise enfin son rêve de se produire sur cette scène prestigieuse. Très jeune, elle découvre la musique grâce à son grand-père, clarinettiste, qui l’initie aussi au rock. Aujourd’hui, cette adolescente douce et rêveuse voit dans la musique un véritable refuge et un moyen d’exprimer ses émotions. À seulement 13 ans, elle ose déjà interpréter des titres emblématiques et prouve que le talent n’attend pas les années. Son ambition : un jour être entendue à la radio. En attendant, elle compte bien profiter de cette occasion unique pour faire briller sa voix et partager sa passion.

Découvrez sa prestation en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.



The Voice Kids 2025, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Préparez-vous à vivre une saison exceptionnelle de The Voice Kids ! Nikos Aliagas et Karine Ferri vous donnent rendez-vous pour découvrir une nouvelle génération de jeunes talents prêts à enflammer la scène… et à conquérir le cœur de nos coachs. Cette année, émotions, surprises et magie musicale seront plus présentes que jamais !

Patrick Fiori, figure incontournable de l’émission, signe sa 10ᵉ saison et ambitionne de décrocher un nouveau trophée aux côtés de jeunes artistes prometteurs. À ses côtés, Matt Pokora et Soprano, véritables showmen, insuffleront une énergie communicative sur le plateau.

Grande nouveauté : l’arrivée d’une nouvelle coach ! Santa, artiste complète au timbre unique et à l’univers déjà salué par le public et la critique, rejoint l’aventure. Elle apportera fraîcheur, puissance et originalité à ce quatuor de coachs passionnés et complémentaires.

Entre larmes, éclats de rire et performances vocales impressionnantes, The Voice Kids 2025 promet d’être l’un des grands rendez-vous télévisés de la rentrée.

The Voice Kids 2025, ça continue ce samedi 13 septembre dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.