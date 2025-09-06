« Meurtres à Douai » : votre téléfilm inédit ce 6 septembre sur France 3 (histoire, interprètes)



« Meurtres à Douai » au programme TV du samedi 6 septembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres à Douai », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Sonia Rolland et Nicolas Bridet.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Douai » : l’histoire

À Douai, dans une église, un corps est découvert dans une mise en scène évoquant les grands procès de l’Inquisition locale au XVe siècle. La commandante Clara Baudran se voit alors contrainte de collaborer avec le lieutenant Jérôme Santerre, son amour de jeunesse. Elle le croyait devenu prêtre, et le retrouve vingt ans plus tard en flic… et père d’un adolescent. Après le choc initial, elle n’aura d’autre choix que de compter sur lui pour résoudre ce meurtre mystérieux, tandis qu’une nouvelle victime vient compliquer l’enquête.

Casting : interprètes et personnages

Avec Sonia Rolland (Clara Baudran), Nicolas Bridet (Jerôme Santerre), Ariele Semenoff (Eliane Baudran), Aziz Aboudrar (Sofiane Halimi), Gavril Dartevelle (Marceau Santerre), Hanaé Rollier-Bertetti (Joséphine Baudran), Alice Favreul (Alizée), Amandine Chauveau (Soizick Vasseur), Sabine Rosoli (Pauline Vermulen)



VIDÉO bande-annonce