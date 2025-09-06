Les Traîtres du 6 septembre : la suite de la saison 5 ce soir sur M6 (épisode 2)



Publicité





Les Traîtres du 6 septembre 2025, l’épisode 2 ce soir sur M6. Ce samedi soir, M6 continue la diffusion de la saison 5 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de Christine Bravo et Lou, le jeu continue pour les célébrités encore en course.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Publicité





Les Traîtres du 6 septembre 2025 : l’épisode 2 ce soir

La semaine dernière dans l’épisode 1, Eric Antoine a désigné 2 traitres : Anne-Elisabeth Blateau et Camille Cerf. Ils ont ensuite eux-même désigné le 3ème Traitre : Fabien Olicard. Et 2 loyaux ont été éliminés : Christine Bravo et Lou.

Ce soir dans l’épisode 2, vous allez découvrir que Christine Bravo va pouvoir réintégrer le jeu. Et elle ne sera pas seule : Danielle, loyale finaliste emblématique de la saison 3, est de retour ! Et il sera l’heure d’éliminer quelqu’un lors de la table ronde. Les loyaux réussiront-ils à éliminer un Traitre ?



Publicité





"Éric qu'est ce que tu as préparé ?"

La partie promet d'être démoniaque 😈😮#LesTraîtres, samedi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/ezky9okqjt — M6 (@M6) September 3, 2025

Les Traîtres, qui sont les 15 candidats encore en compétition ?

Sont encore en course au début de l’épisode 2 : Anaïs Lunet, Anne-Elisabeth Blateau, Camille Cerf, Doigby, Fabien Olicard, Fabienne Carat, Frédérique Bel, Héléna Noguerra, Marcus, Marlène Schiappa, Olivier Bal, Raymond Domenech, Tania Dutel, Théo Fernandez et Yanns.

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 5

Mentaliste, romancier policier, chanteurs, comédiens, streameur, humoriste, ancienne ministre ou ex-sélectionneur de l’équipe de France : 16 personnalités entrent dans le jeu, prêtes à tout pour décrocher les lingots au profit de leur association… et pour enfin démasquer les traîtres.

Cette saison, les nouveautés et rebondissements s’enchaînent : Éric Antoine repousse les limites du cynisme avec des règles inédites, des retournements inattendus et des épreuves terrifiantes. Mais surtout, trois joueurs masqués font leur apparition. Qui sont-ils ? Leur présence bouleversera-t-elle toutes les règles du jeu ?

Pour l’emporter, les traîtres devront ruser comme jamais… et survivre à une partie plus impitoyable que jamais. Jusqu’ici, ils ont remporté toutes les saisons. Cette fois, leur règne pourrait bien toucher à sa fin.