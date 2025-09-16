N’oubliez pas les paroles du 16 septembre : Marine fait monter ses gains



N’oubliez pas les paroles du 16 septembre 2025, 7 victoires pour Marine – Nouvelles victoires de Marine ce mardi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et elle a enfin fait grimper ses gains ce soir !











N’oubliez pas les paroles du mardi 16 septembre 2025, 7 victoires pour Marine

Dans le détail ce mardi, Morgane a remporté 5.000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde. Sa cagnotte monte ainsi à 11.000 euros de gains en 7 victoires. Elle sera de retour mercredi soir pour tenter de conserver son micro d’argent et faire grimper ses gains.

N’oubliez pas les paroles du 16 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.