Demain Nous Appartient spoiler : Samuel s’explique face à Victoire (vidéo épisode du 19 septembre)

Demain nous appartient spoiler – Victoire est mal à l’aise depuis qu’elle a lu la lettre de Samuel dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Une lettre dans laquelle il a écrit que Victoire est la femme de sa vie… Dans quelques jours, elle décide de le confronter. Et sa réponse est… inattendue.











Samuel explique à Victoire qu’il a écrit cette lettre pour son père quand il est rentrée de cure. Il l’a retrouvée dans ses affaires après sa mort et il ne savait pas quoi en faire, alors il l’a rangée dans son casier. Samuel se moque de Victoire, il réalise qu’elle a cru qu’il l’avait écrite récemment.

Samuel assure à Victoire que leur histoire a été intense et précieuse… Il se dit content de ce qu’ils ont construit depuis. Il est heureux de l’avoir comme amie et il n’a pas envie qu’ils gâchent ça. Ils se prennent dans les bras, le regard de Samuel est étrange. Aurait-il menti à Victoire ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2035 du 19 septembre 2025 : Victoire face à Samuel

